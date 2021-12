Večina je verjetno tradicionalno božično drevesce in jaslice že postavila, drugi si boste božično vzdušje pričarali kmalu, v večini slovenskih hiš pa verjetno že diši po pečenki, potici in drugih prazničnih dobrotah. Podobni običaji so skozi leta postali tradicionalni skorajda po vsem svetu, nekatere dežele pa božič praznujejo na prav poseben način.