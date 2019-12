Po čem si bomo zapomnili leto 2019?

Kaj je zaznamovalo preteklo leto? Politično sta leto najbolj razburkala Donald Trump in Vladimir Putin. Oba sta usmerjala svetovno dogajanje. Prav tako so leto zaznamovali tudi požari. Gori Avstralija, Amazonski gozd, gozdovi v Afriki. Zgorela je ena najlepših in najbolj poznanih cerkva na svetu Notre-Dame. A leto je prineslo mnogo več dogodkov. Po čem si bomo še zapomnili leto 2019?