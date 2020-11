Bolj ko se približujemo koncu leta, večkrat se bomo spraševali, kdo ali kaj ga je zaznamovalo. Katero drevo pa bo zaznamovalo leto 2020? Na Mestni občini Ljubljana so na predlog občanov v ožji izbor uvrstili sedem dreves. Spletno glasovanje bo potekalo do 20. novembra, ljubljansko drevo leta pa bo znano 28. novembra. In kaj mora imeti drevo, da si prisluži ta laskavi naziv?