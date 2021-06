Slovenci smo tudi zelo inovativen narod, kar vsako leto dokazujejo finalisti tekmovanja za najboljše start up podjetja oziroma zagonska podjetja. In tudi letos so podjetja Bevo, Bird Buddy, Maestro Amadeus, RingoX in SeaVision postregla z domiselnimi produkti in idejami. Je pa konkurenca med letošnjimi start up podjetji res huda.

icon-expand