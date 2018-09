Kavanaugh: To je uničilo mojo družino in moje dobro ime

Republikanci so bili skozi "prvi polčas" povsem tiho. Le predsednik odbora Chuck Grassley je razlagal pravila igre in občasno prekinjal demokrate, ki so Fordovi zastavljali naklonjena vprašanja, in tožilko iz Phoenixa, ki so jo najeli, da sprašuje namesto njih. To so storili zaradi strahu pred podobo kopice starejših moških, ki se spravljajo na domnevno žrtev spolnega napada.

Zaslišanje v senatnem odboru za pravosodje je bilo podobno tekmi z dvema polčasoma. V prvem je Christine Blasey Ford opisala napad v Marylandu, ko je bila stara 15 let. Razložila je, da sta jo 17-letni Brett Kavanaugh in prijatelj potisnila v spalnico hiše. Kavanaugh naj bi se vrgel nanjo, jo otipaval in ji zatiskal usta, ker je skušala kričati na pomoč. Mislila je, da jo bo po nesreči zadušil, najbolj pa se ji je v spomin vtisnil pijani smeh obeh fantov.

Fordove ni napadal. Dovolil je, da jo je morda kje kdaj kdo napadel, vendar pa to ni bil on. S solzami v očeh je celo dodal, da njegova lastna hči moli za Fordovo, ki ji njegova družina ničesar ne zameri. Priznal je sicer, da njenega zaslišanja ni spremljal, ker se je pripravljal na svoj nastop.

Demokratom je zabrusil, da se ga ne bodo znebili in da se "vse vrača in plača". To pomeni, da bo v primeru potrditve na vrhovnem sodišču dosledno odločal proti liberalnim stališčem.

Ameriški mediji poročajo, da je bil predsednik ZDA Donald Trump med gledanjem zaslišanja Fordove jezen, ker je domnevna žrtev delovala kredibilno. To je bila tudi ocena skrušenega panela na Trumpu naklonjeni televiziji Fox News. Komentatorji so bili vidno zaskrbljeni.

Ognjevitost Kavanaughjevega napada na demokrate je zdramila dotlej malodušne republikance, ki so pozabili na tožilko Mitchellovo in so se prijavljali k besedi, po vrsti izražali globoko opravičilo Kavanaughu zaradi trpljenja, Fordove pa niso omenjali. Napadli so druge ženske, ki so Kavanaugha obtožile podobnih dejanj, vendar jih v senatu ne nameravajo zaslišati.

Trumpa je Kavanaughjeva kljubovalnost navdušila in je nemudoma zagnal Twitter. "Sodnik Kavanaugh je Ameriki natančno pokazal, zakaj sem ga nominiral. Njegova izpoved je bila mogočna, poštena in navdušujoča. Demokratska strategija iskanja in uničevanja je sramotna in ta proces je popolna prevara in prizadevanje za zavlačevanje, obstrukcijo in odpor. Senat mora glasovati!" je tvitnil.

Kakor je bil "prvi polčas" umirjen, je bil drugi strankarsko naelektren. Demokratska senatorka slovenskega rodu iz MinnesoteAmy Klobuchar je Kavanaugha vprašala, ali je bil kdaj tako pijan, da se ni zavedal, kaj se dogaja? Vprašal jo je, če je bila morda kdaj ona. Odvrnila mu je, da nima težav z alkoholom zaradi očeta alkoholika. Kavanaugh je odvrnil, da jih nima niti on, kasneje pa se je senatorki za izbruh opravičil. Komikom je sicer dal kar nekaj materiala s pogostim zatrjevanjem, da je imel pivo rad v mladosti in ga ima še vedno, čeprav ima težave z želodcem in potem bruha.

Demokrati so vztrajno skušali doseči, da Kavanaugh privoli v preiskavo FBI. Fordova se s tem strinja in pristaja na detektor za laži, Kavanaugh pa se je skozi zaslišanje jasnemu odgovoru izmikal. Skupaj z republikanci je tudi proti morebitnemu zaslišanju dodatnih prič, ki bi lahko potrdile ali zavrgle obtožbe.

Republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham je grmel nad demokrati, da so iz procesa naredili najbolj neetično prevaro, odkar je v politiki. "Vsak, ki bo glasoval proti Kavanaughu, bo legitimiziral najbolj zavrženo stvar, ki sem jo kdajkoli videl v politiki," je bil ogorčen, ne glede na to, da takšnih zapletov ni bilo pri prvem Trumpovem kandidatu za vrhovno sodišče Neilu Gorsuchu. Zanemaril je tudi to, da so republikanci leto dni blokirali nominacijo Merricka Garlanda na položaj pokojnega vrhovnega sodnika Antonina Scalie, ki ga sedaj zaseda Gorsuch.