Kavaški klan: Policija razkrila že dvakratni poskus umora Nevzatovića

Naročilo za prvi poskus umora kronske priče, Darka Nevzatovića, naj bi prišlo od enega vodilnih članov matične celice Kavaškega klana iz Črne gore. Umor naj bi izvedla dva Slovenca, brata iz Štajerske. Dokumenti, ki počasi prihajajo v posamezne države s strani francoskih organov pregona, ko so ti zasegli strežnik s sporočili šifriranih telefonov SKY, so slovenski Policiji namreč razkrili, da so se člani združbe kar dvakrat dogovarjali za umor. Oba poskusa sta se izjalovila, ker je bil Nevzatović že pod policijsko zaščito. Medtem ko na sodišču poteka nadaljevanje zaslišanja Nevzatovića, odvetnik vodje slovenske celice Klemna Kadivca meni, da je Nevzatović že vrsto let sodeloval s tujimi organi pregona in da bi lahko bil zaradi tega neverodostojna priča.