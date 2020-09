'Kavč-zdravniki' in teorije zarot, ki se širijo po spletu

Če bi se Titanik potopil danes, bi vsaj od nekaterih poslušali trditve v stilu: "ledena gora ni bila naključno tam, nastavili so nam jo Kitajci", "kapitan in posadka širijo to lažno novico o nesreči, da nas lahko kontrolirajo kot ovce", "ne bomo nosili rešilnih jopičev, ker nas utesnjujejo", "človeško telo ni za nošenje rešilnih jopičev".

Ob prebiranju zapisov in gledanju posnetkov na Facebooku se kaže, da smo Slovenci v prostem času - poleg gasilcev in planincev - tudi narod epidemiologov.

"Moja razlaga bi bila, da je to posledica velikega nezaupanja v institucije. Ko ne zaupamo, iščemo svoje lastne odgovore," pravi socialna psihologinja Mirjana Ule.

In ko beremo komentarje 'instant znanstvenikov' v stilu: "Maske ne pomagajo, saj gre virus skozi", "Pravico imamo do zraka in svobode", se marsikdo obnaša zelo ignorantsko. Za razliko od prostočasnih epidemiologov pa direktor Klinike Golnik Aleš Rozman pravi: "Seveda maska ni 100-odstotna zaščita, ampak vsaj polovico teh delcev pa 'pobere'. Če sem bolan, nalezem dva do tri ljudi, če vsi nosimo maske, se ta vrjetnost zmanša vsaj za štirikrat. Iz tri tako pridemo na 0,75."

In kako strokovnjak odgovarja na teorije zarot, ki se kot požar širijo po spletu? Ena od bolj 'priljubljenih' je, da simptome, ki jih zdravniki pripisujejo covidu-19 tako ali tako povzroča omrežje 5G. Rozman odgovarja, da kar se tiče covida-19, poznamo povzročitelja. "Pod mikroskopom smo ga poslikali, vemo, kako se prenaša. Vse je dokazljivo."Tudi pri cepljenju se raznih čipov za sledenje ne rabimo bati. "Za ljudi, ki so delali v tretjem svetu - ko vidijo otroke umirati za tetanusom, ko so bili hromi zaradi otroške paralize, ko umirajo zaradi bolezni, za katere smo mi cepljeni in jih praktično ne poznamo več, tukaj ni pogajanj ..." je jasen Rozman.

Način, kako je mnenje enakovredno dejstvu, nas znova vrača v miselnost srednjega veka, še pristavi Rozman. "Včasih je bilo pomankanje znanja in so se odločali na podlagi nekih mnenj, danes pa znanje imamo in ga ne smemo zavračati. Ne moremo mnenja postaviti enako dejstvu."

Dejstvo je, da je zemlja okrogla in da se vrti - za večino ljudi. Dejstvo je tudi, da so bili Američani prvi na Luni - vsaj za večino ljudi. In da virus obstaja - za vse, razen za strokovnjake, ki so diplomo dobili pri branju Facebooka in gledanju Talentov v belem.