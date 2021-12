V Sloveniji preko 137 milijonov plastenk letno konča v naravi, na odlagališčih ali v sežigalnicah. To bi se spremenilo, če bi Slovenci, kot to počnejo tudi na Hrvaškem, za tovrstne odpadke plačali kavcijo in jo ob vrnitvi dobili nazaj, so prepričani v Društvu Eko krog. Vse bolj stroga je tudi zakonodaja EU, ki prinaša višje cilje recikliranja.