Kazen vozniku, ki je na Dunajski do smrti zbil dva pešca, znana še pred prazniki?

Na zatožno klop Okrožnega sodišča v Ljubljani je ponovno sedel Jan Korošec, ki je marca spil dva decilitra vodke, se usedel v avto in na Dunajski cesti v Ljubljani na prehodu za pešce do smrti zbil dva pešca. Bil je močno pijan in pod vplivom drog. V njegovi krvi so našli kokain, morfin, MDMA ter cel kup pomirjeval. Kako bo to vplivalo na višino njegove kazni, bi bilo lahko znano že pred prazniki.