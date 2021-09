Kazen za Vrečarjevo se staršem otrok iz zasebnega varstva Kengurujčki zdi premila

Tri leta so minila od razkritja, da v zasebnem varstvu Kengurujčki surovo ravnajo z otroki. V petek je zato na zatožno klop ljubljanskega sodišča sedla nekdanja vodja, Branimira Vrečar. A še preden se je sojenje sploh začelo, je Vrečarjeva krivdo priznala, po tem, ko ji je tožilstvo za priznanje ponudilo dve leti pogojne zaporne kazni ob štirih letih preizkusne dobe. Sodbo bo sodišče sicer izreklo prihodnjo sredo, odvetniki staršev otrok pa so na nogah, da je kazen premila, glede na grozote, ki so se dogajale v zasebnem varstvu.