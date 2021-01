Kazensko bi lahko preganjali tudi kongresnike, ki so pomagali napadalcem

"Če se izkaže, da je kdo pomagal vstaji in zločinu, potem se lahko sprejmejo kazenski ukrepi izven kongresa,"je novinarjem dejala demokratka iz Kalifornije, ki se ji je nekajkrat zalomilo in je bila na robu solz, ko je opisovala divjanje podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa 6. januarja v kongresu. Pri tem so nasilneži tudi širili antisemitizem in nestrpnost.

Posebej je izpostavila možakarja, ki je nosil majico z napisom "Camp Auschwitz". V tem koncentracijskem nacističnem taborišču je med drugo svetovno vojno umrlo več kot milijon Judov.

"Pogled na barabo s to majico in njegov antisemitizem, s katerim se hvali na kongresnih tleh od nas zahtevata revizijo dogodkov," je dejala.

Policija je identificirala in aretirala 56-letnega Roberta Packerjaiz Virginije, ki je nosil majico, in ga obtožila nasilnega vdora in neurejenega obnašanja, kar je v ZDA popularna obtožba med policisti in tožilci, ko nimajo kaj bolj oprijemljivega in pokriva vse mogoče prekrške in zločine.

Vrstijo se tudi obtožbe, da so nekateri kongresni policisti z naklonjenostjo gledali na napadalce, jim odprli vrata in se z njimi objemali. Pelosijeva je dejala, da vse skupaj zahteva temeljito revizijo, za kar je zadolžila upokojenega generala Russela Honoreja, ki ga Američani poznajo kot rešitelja New Orleansa po velikem orkanu Katrina.

Med vdorom v ameriški kongres je umrlo pet oseb. Med njimi nekdanja pripadnica zračnih sil ZDA, ki so jo med vdorom ustrelili kongresni policisti. Umrl je tudi kongresni policist.

Zvezni tožilci so v petek najprej sporočili, da imajo dokaze, da so se nekateri napadalci pripravljali na ugrabitve in umore, vendar so po posredovanju pravosodnega ministrstva v Washingtonu nenadoma to obtožbo umaknili. Tudi to bo sedaj kmalu predmet preiskave.

Republikanska kongresnica iz Kolorada je napadalcem tvitala o gibanju Pelosijeve, nekateri napada ne obsojajo in ponavljajo laži o izidih predsedniških volitev. Večina napadalcev še danes meni, da niso storili nič narobe, ko so vpili, da je treba obesiti podpredsednika ZDA Mika Pencea, ker ni hotel spremeniti izida predsedniških volitev v Trumpovo korist.

Trump je sicer še dva meseca po volitvah v nasprotju z rezultati vztrajal, da je zmagal, in podpornike prepričal, da mu skušajo to zmago ukrasti in jo pripisati demokratu Joeju Bidnu.