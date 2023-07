Glisiranje ob neupoštevanju pravil vas lahko stane tudi do 6500 evrov

Že tako drago dopustovanje na Hrvaškem vas lahko še dodatno udari po žepu, in sicer s kaznimi. Zabavna vožnja z vodnim skuterjem vas lahko ob neupoštevanju pravil stane tudi 6500 evrov. To je sicer najvišja kazen, ki jo lahko dobite zaradi glisiranja preblizu obali. Ob sto evrov pa ste lahko v primeru, če nimate rešilnega jopiča ali čelade, ki sta na vodnem skuterju obvezna oprema. In v času dopustov, julija in avgusta, hrvaški pomorski policisti poostreno patruljirajo vzdolž obale, vestno pišejo kazni in so pozorni predvsem na turiste.