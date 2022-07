Kazni za Ruse, ki kritizirajo vojno v Ukrajini, vedno ostrejše

Medtem ko ruski izstrelki že 142. dan v Ukrajini pobijajo nedolžne civiliste, ruski predsednik Putin doma poskuša utišati kritike invazije na sosednjo državo. Simbol nesmiselne vojne je postala štiriletna deklica Liza, ki je umrla v raketnem napadu na mesto Vinica. Putin je podpisal zakon, ki predvideva visoke zaporne kazni za vse, ki pozivajo k ukrepanju proti ruski varnosti. Zapor grozi tudi vsem Rusom, ki so seznanjeni z državnimi skrivnostmi in si bodo drznili zapustiti državo brez odobritve oblasti. Tarča zakonov niso samo Putinovi nasprotniki. Ogorčenje in jeza naraščata tudi med materami ruskih vojakov, ubitih v Ukrajini. Za smrt sinov vse glasneje krivijo Kremelj.