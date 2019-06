Kazni za turiste na Hvaru le trik? V dveh letih redarji niso izrekli niti ene

Mestne oblasti v Hvaru na istoimenskem dalmatinskem otoku so pred dvema letoma zagrozile, da bodo kaznovale neprimerno obnašanje turistov . Postavili so table z opozorili, da bodo moške, ki se bodo po mestu sprehajali zgoraj brez kaznovali s 500 evri, osebe, ki se v mestu sprehajajo v kopalkah, s 600 evrov kazni, tisti, ki na javnih mestih jedo in pijejo, pa da tvegajo kazen 700 evrov.

A Novak je zdaj priznal, da je vse skupaj le preventivni trik. "Kakšne kazni, opozorilne table so tukaj, da umirimo goste," je dejal in dodal, da so zagrožene drakonske kazni le prazna grožnja, saj jih mestno redarstvo sploh ne sme zaračunavati.

Da so na Hvaru uvedli kazen, ki jo bodo turistom težko zaračunali, smo že leta 2017 poročali tudi na 24ur.com. Niti mestni redarji niti policija v vsem tem času niso oglobili enega samega turista. Pravzaprav jih sploh ne smejo - za to namreč nimajo zakonske podlage, prav tako ne obstaja mestni odlok, na katerega bi se lahko sklicevali.

"Kazni bi bile popolnoma nezakonite. Od leta 2017 ni bil v tej smeri spremenjen noben mestni odlok, takšne kazni tako nikoli niso bile predpisane. In četudi kdaj bodo, bodo s pravnega vidika brezpredmetne, ker niso v skladu z zakonom," je pojasnil nekdanji župan Hvara Ria Budrović, danes mestni svetnik.

Uvedbo kazni so sicer na Hvaru utemeljevali na podlagi odloka o javnem redu in miru. "V dveh letih, odkar smo postavili opozorilne table, se je neprimerno vedenje zmanjšalo za kar 80 odstotkov. Za takšne kazni nimamo podlage, so bile pa odličen preventivni ukrep in so nenazadnje Hvaru prinesle tudi brezplačno oglaševanje. O nas so pisali svetovni mediji, zdaj podobna opozorila uvajajo tudi druga turistična središča, kot so Firence, Barcelona in Budva," pravi Novak.

Na portalu 24sata ob tem še dodajajo, da je že res, da niso izdali niti ene kazni in da se je o njih govorilo širom sveta, a kot otoku, ki rigorozno kaznuje turiste.