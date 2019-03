'Kaznovani so samo tisti, ki zahtevajo resnico in pravico'

Namesto, da bi iskali morilce Davida Dragičevića , oblasti in institucije Republike Srbske delajo vse, da bi preprečili delovanje skupine "Pravda za Davida" (Pravica za Davida), so ogorčeni v skupini. Med drugim so jim prepovedali javna zbiranja. Kljub temu so se meščani skoraj devet mesecev vsak dan zbirali na t.i. Davidovem trgu v Banjaluki. Vse dokler ni policija lani decembra protestnike nasilno pregnala, nekaj članov skupine pa aretirala – med drugim tudi Davidovega očeta Davorja Dragičevića .

Zadnji dan leta 2018 je ministrstvo za notranje zadeve (MUP) Republike Srbske sporočilo, da so prepovedana vsa nadaljnja zbiranja skupine "Pravda za Davida", kar je naletelo na številne kritike, zato je minister Dragan Lukač29. januarja zanikal, da so sprejeli takšno trajno prepoved.

A nekaj je, kar pove minister pred kamero, drugo pa, kako policija deluje na terenu. Ko so želeli krsto z Davidovimi posmrtnimi ostanki na zadnji poti iz njegovega rojstnega kraja v koloni pospremiti skozi središče Banjaluke, so jim policisti to prepovedali. "Ko je pred desetimi dnevi član skupine Dragan Dabić podal zahtevek za miren in dostojanstven zbor na trgu, da bi obeležili obletnico Davidovega izginotja, so mu to zbiranje prepovedali. To je jasen dokaz, da bo v tem mestu diskriminiran vsakdo, ki omeni besedo "pravica" in Davidovo ime. Zato danes ne bo nobenega zbiranja, to je naš protest, pa tudi alarm, da je stanje, v katerem smo, nevzdržno," so opozorili v skupini 'Pravda za Davida'.

Člani skupine se tako protestno danes prvič od 26. marca lani niso zbrali niti pred cerkvijo v središču mesta, kjer so se zbirali vse odkar so jim prepovedali zbiranje na trgu. Prepričani so, da so jim kršene osnovne človekove pravice in svoboščine, zato so o tem primeru obvestili tudi evropsko pisarno, nevladnike, varuha človekovih pravic in visokega predstavnika v BiH. Z njimi se bodo v prihodnjih dneh tudi sestali.

"Obravnavajo nas kot državne sovražnike in zahtevamo, da se to neha. Mi nismo nobeni rušitelji, divjaki, plačanci ali kaj podobnega. Mi smo pošteni in častni prebivalci te države, ki zahtevajo le eno – resnico in pravico. Od tega ne bomo odnehali. Po letu dni je situacija takšna, da ne vemo, kaj se je zgodilo z Davidom. Nihče ni kaznovan. MUP in tožilstvo eden drugemu podajata žogico, kaznovani so samo tisti, ki zahtevajo resnico in pravico. Kaznovani in kriminalizirani. Začenši s starši ubitega Davida, pa do vseh, ki so ju podprli," so še opozorili v skupini.

Predsedujočega člana predsedstva BiH Milorada Dodika so še pozvali, naj izpolni svojo obljubo in jih osebno pripelje pred tožilstvo. Konec lanskega leta je namreč Dodik javno dejal, da bo sklical proteste pred tožilstvom, če ne bodo primera Dragičević pripeljali do konca.

Davidov oče je konec lanskega leta pobegnil iz Banjaluke, da bi se izognil aretaciji. Za medije je pojasnil, da je pobegnil, ker naj bi predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik in notranji minister srbske entitete v BiH Republike srbske Dragan Lukač načrtovala njegov umor.

Truplo Davida Dragičevića so našli 24. marca lani v reki Crveni na izlivu v reko Vrbas. Pred tem so Davida pogrešali šest dni. Smrt Davida Dragičevića je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno naredil, ker je bil obtožen kraje. Njegova starša vztrajata, da ga je umorila policija.