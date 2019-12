Vrtiljak slabo delujočega nadzora: kdo bi nas moral zaščititi pred uhajanjem plina?

Prejšnji torek uhajanje plina in eksplozija v Britofu, včeraj uhajanje plina v Tržiču, danes v Orehovljah. In kdo je odgovoren? Inšpekcija za energetiko in rudarstvo pravi, da ne, pa čeprav so prav oni pristojni za nadzor nad plinskim omrežjem v državi in posledično za njegovo varnost ter varnost vseh nas.

Inšpekcija je za uhajanje plina v Britofu in Tržiču izvedela iz medijev

"Kar se tiče mene, so naša plinovodna omrežja varna," je dejal Saša Stojič z Inšpekcije za energetiko in rudarstvo. Povedal je, da so v letih 2017 in 2018 naredili 12 rednih in štiri izredne preglede omrežij. "V večini so kar dobro pregledani," je dodal.