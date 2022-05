Ameriški matematik Benjamin Peirce je rekel, da je matematika "znanost, ki podaja nujne sklepe". A če jo ljudje narobe uporabimo, so sklepi napačni, to pa lahko pripelje do uničenih počitnic in velikega razočaranja. Na eni strani razočaranje, na drugi pa veselje je sprožila napaka Državne volilne komisije pri izračunu, kdo je novi poslanec. Naš novinar Aleksander Pozvek je tolažil Majo Kocjan, ki ne bo grela poslanskega stolčka, in se veselil z Janezom Žakljem, novopečenim poslancem.