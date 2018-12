Kdo bo nasledil Merklovo: 'mini Merkel', njen največji kritik ali nekdanji rival?

Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn in Friedrich Merz

Zaradi dejstva, da že desetletja nemški kancler prihaja iz vrst CDU, včasih kongres stranke označujejo tudi kot "odbor za izbor kanclerja". Tokratna konvencija je še posebej zanimiva, saj prvič po dolgem času ni možno z gotovostjo napovedati, koga bodo delegati izbrali. V boj za stolček so se podali trije "Kampfkandidati" (bojni kandidati), kot jih imenujejo Nemci.

Kramp-Karrenbauerjeva je poročena s Helmutom Karrenbauerjem , rudarskim inženirjem, s katerim imata tri sinove. Z družino živi v svojem rojstnem kraju Püttlingen. Čeprav je bila vedno zavezana deželni politiki in svojemu Posarju, je pripravljena prevzeti odgovornost v Berlinu.

Ker imata z Merklovo precej podobna stališča in zaradi zvestobe kanclerki, se je Kramp-Karrenbauerjeve prijel vzdevek "mini Merkel". Ima pa tudi drug vzdevek – mnogi jo zaradi dolgega imena kličejo kar skrajšano AKK. Od leta 2011 do 2018 je bila prva ministrska predsednica Posarja, a je letos na predlog kanclerke prevzela slabše plačan položaj generalne sekretarke CDU. S tem je stopila po korakih Merklove, saj je bila ta pred vodenjem CDU tudi sama na tem položaju.

Če se bodo delegati odločili za povsem nov stil vladanja, drugačno vizijo in prioritete, potem bi lahko največ glasov dobil Friedrich Merz . Gre za starega rivala Merklove, ki je vodstvo stranke zapustil pred 15 leti in se posvetil poslovni poti. Merz bi zaostril konservativno držo CDU na številnih področjih: od migracij do fiskalne politike. Njegov cilj je prepoloviti podporo skrajni desničarski stranki AfD, ki je pobrala precej nezadovoljnih volivcev CDU in ji zdaj ankete kažejo okoli 15-odstotno podporo.

Kot velik uspeh si lahko Posarka šteje tudi, da je leta 2017 na deželnih volitvah zaustavila dvig podpore socialdemokratov (SPD), potem ko so ti za svojega vodilnega kandidata na parlamentarnih volitvah imenovali Martina Schulza. Takrat ji je uspelo za CDU v Posarju zagotoviti nepričakovanih 40 odstotkov podpore.

Sprva je razmišljala o tem, da bi postala učiteljica, vendar pa se je ne koncu odločila za študij politologije. CDU se je pridružila z 18 leti in prvič sedla v klopi deželnega parlamenta leta 1999.

Pragmatična katoličanka le redko polni naslovnice časnikov, mnogi jo cenijo zaradi njenega treznega in odprtega načina komuniciranja ter zanesljivosti. Veliko bere, sama pa pravi, da je oboževalka skupine AC/DC. Med drugim govori francosko.

Odvetnik in lobist se je iz politike umaknil leta 2009, potem ko ga je Merklova po porazu na parlamentarnih volitvah leta 2002 izrinila s položaja vodje poslanske skupine CDU/CSU. V zadnjih letih je bil dejaven predvsem na finančnem področju in sedel v nadzornih svetih številnih podjetij, med drugim je od leta 2016 predsednik nadzornega sveta nemške podružnice finančne družbe Blackrock. A 63-letnik naj bi se že zadnjih nekaj let pripravljal na vrnitev na politično sceno.

Ravno zaradi njegovega dolgoletnega dela v nadzornih svetih ne preseneča ena njegovih bolj odmevnih izjav, da si želi davčno napoved tako poenostaviti, da bi jo lahko spisali na podstavek za kozarec. Konservativec pa je tudi eden od snovalcev nemške vodilne kulture (Leitkultur), ki v ospredje postavlja tradicionalne evropske vrednote, ki bi jih morali sprejeti tudi priseljenci. Politično Merz zagovarja gospodarski liberalizem in konservativne družbene vrednote.

Veliko podporo je dobil tudi od nekdanjega nemškega finančnega ministra in trenutnega predsednika Bundestaga Wolfganga Schäubla, ki je za časnik Frankfurter Allgemeine dejal, da bi bil izbor Merza "najboljši za državo".

Od najave, da bo kandidiral za predsednika CDU, se je Merz predstavljal kot nasprotje Merklove in s tem dobil močno podporo predvsem konservativnega krila stranke. A je v zadnjih tednih izgubil precej točk s pogosto nepremišljenimi in občasno nazadnjaškimi izjavami, ki so naletele na neodobravanje. Tako je med drugim v intervjuju presenetil, ko je sebe označil za višji srednji razred, čeprav letno zasluži več kot milijon evrov.

Oče treh otrok iz Severnega Porenja-Vestfalije, ki je v prostem času pilot, je sicer član CDU od leta 1972. V svoji politični karieri je pet let sedel v Evropskem parlamentu in 15 v nemškem zveznem parlamentu, kjer so mu napovedovali politični vzpon, dokler mu ni poti prekrižala Merklova.

Največji kritik: Jens Spahn

Tretji kandidat je aktualni zdravstveni minister Jens Spahn, ki pa ima od vseh treh najmanj možnosti, da prevzame vodenje stranke, kažejo ankete. Je tudi najmlajši kandidat, saj ima le 38 let. Po objavi anket je v nedavnem intervjuju za časnik Passauer Neue Presse zavrnil možnost, da bi umaknil kandidaturo. Kot ugibajo nekateri nemški mediji, se želi Spahn s kandidaturo predvsem politično utrditi, čeprav ve, da nima možnosti za zmago.