Kdo bo nasledil mesto predsednika v stranki upokojencev?

DeSUS znova išče predsednika. Potem ko je Karl Erjavec zapustil to mesto in tudi stranko, je predsedniški stolček stranke upokojencev spet prazen. Aleksander Pozvek je sicer postaven, zgovoren, olikan, miroljuben in neobremenjen s preteklostjo. A se kljub temu ne bo potegoval za mesto predsednika Desusa. Ga je pa stranki za vse generacije, kot je njihov slogan, ki očitno nima srečne roke pri izbiri, poskušal najti.

