Kdo bo Nemčijo vodil po Angeli Merkel?

Evropski in tudi svetovni politiki z zanimanjem zrejo proti Berlinu in se sprašujejo, kakšna vladna koalicija bo vodila politično in gospodarsko najmočnejšo državo Evropske unije. Razlika med zmagovalko volitev Socialdemokratsko stranko in drugouvrščeno konservativno unijo CDU/CSU je minimalna. Kanclerski položaj zahtevata obe. Socialdemokrati kot zmagovalci, konservativci, ker so prepričani, da bodo prej sposobni sestaviti vlado. Oboji si želijo sodelovanja s tretjo najmočnejšo stranko, to je z Zelenimi. Jeziček na tehtnici pa bodo liberalci. Razhajanja med strankami so velika, zato mnogi napovedujejo naporna in dolga pogajanja.