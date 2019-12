Po siloviti eksploziji plina v Britofu pri Kranju so sedaj našli mesto puščanja plinovoda. Pet poškodovanih, med katerimi so trije otroci, ostaja v bolnišnici, a je njihovo stanje stabilno. Pripadniki civilne zaščite in gasilci so domačine tudi že spustili na njihove domov. A strah seveda ostaja. Kdo je kriv?

