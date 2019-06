Kdo bo novi generalni sekretar Sveta Evrope?

Za naslednika Thornborna Jaglanda se potegujeta zunanja ministra Hrvaške in Belgije, Marija Pejčinović Burić in Didier Reynders .

Na položaju ga bo 1. oktobra nasledil eden od omenjenih dveh kandidatov, ki ju je v izvolitev predlagal Odbor ministrov Sveta Evrope po zaslišanju prvotnih štirih kandidatov.

Pejčinović Burićeva je podpredsednica hrvaške vlade in zunanja ministrica od junija 2017. Pred tem je bila med drugim državna sekretarka na zunanjem ministrstvu ter med letoma 2008 in 2011 poslanka. Je članica vladne desnosredinske stranke HDZ.

Namestnik belgijskega premierja ter zunanji in obrambni minister Reynders iz liberalne stranke je v vladi na različnih položajih že od leta 1999. Med drugim je bil 12 let finančni minister, sedem let je zunanji minister, namestnik premierja pa je od leta 2004. Neformalno mu za izvolitev bolje kaže in naj bi pred hrvaško kandidatko vodil s 55 odstotki proti 45 odstotkom podpore.

Glasovanje bo potekalo ves dan, izide pa je pričakovati zvečer.

Zasedanja se bodo iz Slovenije udeležili poslanci Andrej Šircelj(SDS), Violeta Tomić (Levica) in Maša Kociper (SAB). Tako kot vedno so pri glasovanju samostojni.

Zunanji minister Miro Cerar je sicer maja v prispevku za Delo Reyndersa označil kot kandidata, ki ustreza vsem željam Slovenije, "da v organizacijo vnese potreben nov zagon pri spopadanju s sodobnimi izzivi, ki spodkopavajo vladavino prava in raven človekovih pravic v evropskem prostoru".