Vprašanje zadnjih tednov je, ali je stranka Levica z vstopom v Golobovo vlado izgubila svoj DNK. Pa tudi, kdo jo bo vodil v bodoče. Bo to Luka Mesec, Miha Kordiš ali morda nekdo tretji? Aleksander Pozvek se je javil, da pomaga Levici, pa ne s tem, da bi postal njen lider, ampak je skupaj s kreativcem Markom Miladinovičem pripravil celostno podobo Levice – od novega slogana, himne in vse do promocijskih majčk.