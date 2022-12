Le še petek in nastopil bo predvolilni molk, in sicer v vseh občinah, kjer župana še nimajo. Drugi krog lokalnih volitev bo namreč to nedeljo v 47 občinah, od tega tudi v petih mestnih. V Kranju, Novi Gorici, Murski Soboti, Celju in Mariboru. Še najbolj pestro je dogajanje v štajerski prestolnici, kjer se za županski stol potegujeta aktualni in nekdanji župan: Saša Arsenovič in Franc Kangler, ki sta v četrtek pred kamero stopila kar skupaj.