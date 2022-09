Upor v UKC Maribor: kdo bo prevažal preminule bolnike?

Paciente, ki so na oddelkih, kjer so bili hospitalizirani, umrli, so doslej na patologijo prevažali obdukcijski pomočniki. Zaposlenih je bilo pet in to so počeli ob svojem rednem delu. Zalomilo se je, ker je eden izmed njih dal odpoved, drugi pa je že dlje časa bolniško odsoten. Ostali so zgolj trije, dela pa je bilo toliko, da so na mesec oddelali tudi po 300 delovnih ur. In ker jim toliko nadur niso mogli niti izplačati, so bili prisiljeni z UKC-jem skleniti celo podnajemne pogodbe, nam razlaga dobro obveščen vir in dodaja, da ne gre za to, da umrlih ne bi želeli več prevažati, ampak da vsega enostavno ne zmorejo več. Medicinske sestre pa so to delo zavrnile, prav tako ga ne želijo opravljati niti spremljevalci bolnikov. Čeprav pokojne v nekaterih drugih bolnišnicah, tako v ljubljanskem Kliničnem centru kot tudi v Splošni bolnišnici Murska sobota, prevaža prav negovalno osebje.

"Ko pacient umre, mora smrt najprej potrditi zdravnik, šele potem negovalno osebje pacienta ustrezno higiensko uredi, namesti identifikacijsko zapestnico in vznožni listek ter pacienta prepelje v za to namenjen prostor. Po preteku dveh ur ga potem isto osebje, torej negovalno osebje iz tega oddelka, prepelje na oddelek za patologijo in potem tu uredi potrebni vpis ter ga namesti v hladilno komoro," je dejala Nataša Kreft, pomočnica direktorja za zdravstveno nego SB Murska Sobota.

V Mariboru se je negovalno osebje temu procesu dela uprlo. Mimo kamere, ker se javno ne upajo izpostaviti, razlagajo, da je do tega prišlo zato, ker gre za fizično zelo naporno delo, saj je treba pokojnike premeščati z bolniške postelje na voziček, česar šibak človek ne zmore. In da gre tudi za psihično naporno delo, ker da dela s pokojnimi vsak ne prenese.

V Murski Soboti odgovarjajo, da teh težav nikoli niso imeli, da pa če že ima katera od sester pomisleke, namesto nje vskoči druga. A nazaj v Maribor. Največji problem, ki ga mimo kamere izpostavljajo zaposleni, je denar. Obdukcijski pomočniki, ki so to počeli doslej in ki bi, če bi jih bilo dovolj, to počeli tudi v prihodnje, delajo na patologiji v 19. plačnem razredu, medtem ko so njihovi kolegi bolničarji na drugih oddelkih denimo tudi v 23. plačnem razredu, zato jih ne čudi, da interesa za delo na patologiji med bolničarji ni.

Vodstvo UKC-ja, ki bo svoje stališče pojasnilo šele v četrtek, naj bi po uporu številnih prevoz pokojnikov predalo enoti za logistiko, torej osebju, ki sodi med najslabše plačano delovno silo. Za slabih 800 evrov bruto plače, odgovarjajo, tega dodatnega dela tudi oni ne nameravajo prevzeti.