Kdo bo zasedel predsedniški stolček na jesenskih volitvah?

Bo največja stranka v državi, Gibanje Svoboda, kos Nataši Pirc Musar ali Anžetu Logarju v bitki za mesto predsednice oziroma predsednika države? Logar naj bi bil v stranki SDS namreč že izbran za kandidata, Gibanje Svoboda pa svoje karte zdaj uradno stavi na podpredsednico stranke, Marto Kos. Ker je tako vpeta v stranko, bi se ji zdelo nedostojno, če bi zbirala podpise volivk in volivcev kot neodvisna kandidatka, pravi Kos, in se v kandidaturo tako podaja s podpisi poslank in poslancev Svobode. Če bo izvoljena, bo s podpredsedniške funkcije nemudoma odstopila, članstvo v stranki pa zamrznila, še pojasnjuje. Podobno kot njena največja tekmica na levem političnem polu Pirc Musar pa pravi, da bo glas civilne družbe, ki stavi na solidarnost, skupno dobro in državljanski pogum.