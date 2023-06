Ponovno sta se srečala Aleksander Pozvek in Marko Sluga. Gre za veteranskega prvaka, mnogobojca, s katerim ima Aleksander Pozvek tekmo vsako leto. Leta 2021 in 2022 je zmagal Sluga, letos pa je dejal, da je malo padel v formi. Komu je šlo torej bolje v metu kopja, diska, kladiva in krogle?