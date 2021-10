Kdo bo zmagal, Taya Damjan ali Aleksander Pozvek?

Taya Damjan in Aleksander Pozvek sta novinarja naše oddaje Svet na Kanalu A, odgovorna za športne in zabavne vsebine. Pred kratkim sta dobila idejo, da bi ustvarila še eno serijo posebnih prispevkov. Postavljala si bosta različne športne in umetniške tekmovalne izzive. Obljubljata smeh in solze, Aleksander pa upa na veliko prednost pred sotekmovalko. Pa poglejmo, kako jima je šlo na prvem izzivu, ki ga je predlagala Taya.