Dan pred ameriškimi volitvami vse oči uprte v boj za Belo hišo

Napetost je na vrhuncu. Kandidata Donald Trump in Joe Biden poskušata obiskati čim več ključnih zveznih držav. Demokrat Biden, ki mu je na pomoč priskočil nekdanji predsednik Barack Obama, je privržence v Pensilvaniji in Ohiu pozval k udeležbi na volitvah. Trump se je spet opravil na Florido in v Michigan, kjer se je obregnil ob Evropo. "Uvedla je drakonske ukrepe, a se primeri okužb in smrti povečujejo, gospodarstvo pa imajo v razsulu," je dejal in dodal, da enako čaka Ameriko, če bodo volili njegovega demokratskega protikandidata.