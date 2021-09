Kdo je 57-letna Slovakinja brez spomina, ki so jo našli na Krku?

O skrivnostni tujki, ki so jo poškodovano in brez spomina našli na otoku Krku, ter prizadevanjih hrvaške policije, da bi odkrila njeno identiteto, so se razpisali številni svetovni mediji. Zgodba 57-letne Slovakinje Daniele Adamcove je po mnenju mnogih vredna hollywoodskega filma. Nenazadnje je bila tudi sama del filmske industrije. Njen nakit so med drugim nosile Barbra Streisand, Diana Ross in igralke v priljubljeni seriji Prijatelji.