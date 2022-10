Dvoboj med Miho Kordišem in Aleksandrom Pozvekom je bil epski. Odpravila sta se na Mihov teren v domačo Škofjo Loko. In se pomerila v božanju mačk. V tamkajšnjem zavetišču sta delala družbo mačkam. Kdo je zmagal? Tako razneženih Pozveka in Kordiša še niste videli.