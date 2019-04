Kdo je Ivan Tolj?

Ivan Tolj je 51-letni frančiškanski duhovnik, ki ima izjemen vpliv na hrvaške medije in tako na tamkajšnjo javno mnenje. Rojen je bil v malem bosanskem mestecu Gornje Močilo, konec devetdesetih pa se je iz Mostarja preselil na Hrvaško. Danes po pisanju hrvaških medijev v Bosni vodi manjše župnišče, delovnik pa preživi v Zagrebu, kjer je predstavnik avstrijske izdajateljske hiše Styria.

Deluje kot njihov svetovalec uprave in nadzoruje uredniško politiko na Večernjem listu, ki sodi med najbolj brane hrvaške časnike. Poleg tega ima Ivan Tolj s svojim položajem v Styriji velik vpliv na dnevni časnik 24sata in njihovo spletno stran 24sata.hr, 24sata express, njuskalo.hr, Joombos.hr ter mnoge druge. Med drugim ima Styria na Hrvaškem tudi fotografsko agencijo Pixsell, v Avstriji pa Kleine Zeitung in Die Presse. V Sloveniji je Styria pred kratkim z nakupom dodala (k spletni strani mojedelo.com in bolha.com) še spletne strani zurnal24.si. Tako so postali tudi drugi najbolj bran spletni založnik pri nas.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović ga je večkrat obiskala v Gornjih Močilih. FOTO: Pixsell

Na Hrvaškem je frančiškan Ivan Tolj svojo medijsko kariero začel v navezavi z Ivico Račanom, ki je kot takratni premier in prijatelj Tolja prižgal zeleno luč za prodajo Večernjega lista Styriji. Tolj je bil kasneje velik zaveznik in prijatelj prejšnjega predsednika Iva Josipovića. Po pisanju redkih hrvaških medijev naj bi se ga zaradi "medijskega izsiljevanja" precej izogibala Jadranka Kosor, toplo hladen odnos naj bi imel z Zoranom Milanovićem.

V zadnjem času je spet reden gostitelj najvišjih hrvaških politikov. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović ga je večkrat obiskala v kraju Gornje Močilo, kjer je z znatno pomočjo hrvaških donacij obnovil župnijsko cerkev in zgradil športno kulturni center, da bi ustvaril boljše razmere za vrnitev Hrvatov v Hercegovino. Vsako leto junija se Tolj tradicionalno udeleži srečanja avstrijskih podjetnikov v organizaciji Styrijinega Kleine Zeitunga. Na severno Štajersko, v malo vasico Pogusch, je Tolj lani pripeljal hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovićain stal v ozadju med pogovori z avstrijskim premierjem Sebastianom Kurtzem in predsednikom Alexandrom Van der Bellenom.

FOTO: Pixsell