Kdo je izdal skrivališče Ane Frank in njene družine?

Svet pa je te dni morda vendarle dobil odgovor na vprašanje tistih, ki so se več kot sedemdeset let spraševali, kdo je izdal skrivališče najbolj znane judovske deklice Ane Frank in njene družine. Skupina preiskovalcev se je po več letih dela dokopala do presenetljivega dokaza: skrivališče družine Frank je, po njihovih besedah skoraj zagotovo, izdal prav judovski notar, sicer član zloglasnega Judovskega odbora, ki je igral ključno vlogo pri identifikaciji in iskanju Judov.