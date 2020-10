Inšpektorji zaradi nenošenja mask na slavnostni večerji prejeli več kot 100 prijav

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec ostaja zgolj pri opravičilu. In to čeprav se še vedno slišijo pozivi, naj odstopi, ker na slavnostni večerji Olimpijskega komiteja ni nosila zaščitne maske. Ministrica se je sicer zagovarjala pred kar dvema parlamentarnima odboroma.Krivdo vali na Olimpijski komite, ta pa na NIJZ in celo na kot snemalnih kamer. Inšpektorji, ki so zaradi večerje prejeli več kot 100 prijav, pa kršitve pravil na dogodku še vedno preverjajo.