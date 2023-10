V središču afere Dars je Rok Snežič, davčni svetovalec in tudi uradno registriran lobist. Kako je to mogoče, kdo vse je pri nas lahko lobist in kako neurejeno je to področje ter kdo nad temi stiki sploh bdi? KPK poziva, da je treba zakonodajo zaostriti, v Združenju za zakonito lobiranje pa so mnenja, da bi bilo treba prevetriti tudi pogoje za vpis v register lobistov, tam bi se morale znajti tudi na primer nevladne organizacije.