Kdo je naklonjen novi vladi pod vodstvom Janševe SDS in kdo ne?

Čeprav je po odstopu Marjana Šarca predsednik SDS Janez Janša najprej trdil, da so najbolj verjetne predčasne volitve, pa so se že kmalu po tem med strankami SDS, NSi in SMC začeli neformalni pogovori o možnosti oblikovanja nove vlade. O novi vladi razmišlja tudi stranka DeSUS, SD pa bo, če bo v parlamentu nastala nova politična večina pod vodstvom SDS, kot kaže v opoziciji.