Čigava odgovornost je, da morajo nekateri starši s svojim otrokom na operacijo v tujino in ne v ljubljanski UKC? Težko je pokazati s prstom le na enega, pravi Nikola Lakič, predstojnik Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja. Vsak zdravnik, ki obravnava otrokovo stanje, je delno odgovoren. Torej smo spet pri razpršeni odgovornosti, ko so krivi vsi in nihče.