Kdo je povzročil poškodbo na vesoljskem plovilu?

Navdušence nad vesoljem, še bolj pa strokovnjake, še naprej vznemirja skrivnostna luknja, ki so jo pred štirimi meseci odkrili na plovilu Sojuz. Ruski kozmonavt Sergej Prokopjev trdi, da je bila luknja očitno zvrtana iz notranjosti Sojuza in je ni povzročil zunanji element, kot so domnevali. Ameriška in ruska vesoljska agencija mrzlično preiskujeta, kdo bi lahko povzročil poškodbo.