Kdo je s kletko vred vrgel mrtvega kunca v smeti?

Stanovalci Čečovelj v Ravnah na Koroškem so na ekološkem otoku naleteli na grozljiv prizor, saj so tam našli mrtvega kunca v njegovi kletki. To je odraz neodgovornih in brezvestnih ljudi, so zapisali na družbenih omrežjih tamkajšnjega Društva proti mučenju živali, prepričani, da je kunec umrl zaradi dehidracije in neprimerne hrane. Lastnika nesrečnega kunca za zdaj še niso odkrili.