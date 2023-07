Kdo je Sebastien Abramov?

Kdo je bil miselni vodja primera, ob katerem se še danes sleherniku naježi koža?

Eden od zavarovalniških agentov je povedal, da je bil Abramov tisti, ki je izpolnjeval obrazec za odškodnino. Njegov odvetnik Mitja Pavčič pravi: "Jaz to razumem, bila je poškodovana, razumljivo, da ni mogla še obrazca izpolnjevati in je verjetno džentelmensko lepo podal svoje pero in pisal."

Obravnave so potekale v času epidemije koronavirusa, vsi smo nosili zaščitne maske, a skrita je bila ves čas tudi Julijina leva roka. Tista, ki jo je delovna žaga očeta Abramova prerezala na dva dela.

Sojenje si bomo zapomnili tudi po tem, da je izvedenec zagovor Julije, da je šlo za nesrečo, ker naj bi nanjo skočil pes, preverjal tudi z rezanjem prašičjih nog. A ker prašičja noga in človeško zapestje nista primerljiva, je obramba predlagala: "Ravno to, kar je imela Julija poškodovano, bi lahko dobil ali pa dokazali z žaganjem človeškega kadavra." Sodnica je ta predlog obrambe zavrnila.

Četudi gre za mlado osebo, se je, vsaj navzven, zdelo, da Julija Adlešič ne trpi ob prihodih na ljubljansko sodišče. Da so vse oči in kamere bile uprte vanjo, je vselej poskrbela tudi sama. S svojo zunanjostjo in izbranimi oblačili. In še več. Abramov in Julija sta se v sodni dvorani celo zaročila. Na vprašanje, kdaj bo poroka, pa mladenka: "To bomo še videli. Rada bi samo povedala, da je pri temu dogodku šlo za nesrečo, definitivno ne za kakršnokoli goljufijo, kar bomo tudi v nadaljnjem postopku dokazali."