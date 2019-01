Kdo je ubil Davida?

Policija je namreč najprej trdila, da gre za samomor in šele po stotih dnevih protestov priznala, da gre za umor. Na dan so prišle tudi druge sumljive smrti, protesti pa so se spremenili v gibanje proti korupciji in kriminalu, ki se je razširilo tudi v druga mesta. Oblasti, ki so tik pred novim letom protestnike z brutalnim nasiljem pregnale iz glavnega trga v Banjaluki, trdijo, da gre za politično obračunavanje in da so protestniki Soroševi plačanci. Kljub policijskemu nasilju in številnim aretacijam mirnih protestnikov ti še vedno vztrajajo.