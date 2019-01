Kdo je upokojenec, ki je navdušil z nasveti proti gripi?

"Sramota, upokojenci so uničili zdravstvo. Boli me roka, boli me noga, vse me boli ... Telovadi pi*** ti materina." Vsak dan telovadi tri ure in nikoli ni jedel tablet. Po moško se je treba očistiti in pretentati bakterije in viruse, ki vedo, kdaj je treba napasti – kadar nekdo pije čaj in leži 15 dni. Upokojence krivi za propad zdravstva, ker premalo telovadijo in se samo pritožujejo, je rekel upokojenec Toni v reportaži N1, ki je med najbolj popularnimi videi na družbenih omrežjih.

"Že 55 let sva poročena in imava sina, ki je prav tako najlepši na svetu,"je nadaljeval in skromno dodal, da ima tudi vnuka, ki je tudi najlepši na svetu. Zanj je ljubezen najbolj pomembna stvar na svetu. V šestedesetih letih je začel trenirati številne borilne veščine; taekwon-do, kikbox in jiu-jitsu. Vseh veščin se še vedno spomni in trdi, da je vsaka disciplina zelo pomembna. "Ravnokar sem plačal zdravstveno zavarovanje, a kaj mi bo to? Nikoli nisem bolan, ne hodim k zdravniku, zdrav sem celo življenje. Evo, zdaj lahko "pometem" z vami,"kar je demonstriral s srednje visokim udarcem z nogo.

Pri 55 letih je Toni zapustil Telekom in se upokojil. A je pokoj hitro prekinil, saj je imel preveč energije. Na tržnici v Zagrebu je odprl stojnico s sadjem in zelenjavo, kjer je delal še 15 let in v pokoj dokončno šel pri 70 letih. Kolegi s tržnice so ga poznali kot "manekena" in o njem imajo dobre besede in krilatice o poštenosti. "Kot mladenič sem našel denarnico partizanskega oficirja, ki mu je nisem vrnil. Samo nekaj dni kasneje sem se vozil po Držićevi ulici in mi je avto eksplodiral, komaj sem preživel. Od takrat nisem naredil ničesar slabega ali prepovedanega," je zaupal novinarju.

Toni ima teorijo, da ljudje umrejo nenadoma, v enem dnevu. Do tega zaključka je prišel po svojem starem očetu, ki je živel do 102 leta starosti in je zanj skrbel po smrti svojih staršev.