Kdo je zabodel 'dojenčka Trumpa' in predrl balon?

"Dan je mineval brez posebnih zapletov. Nekateri mimoidoči so sicer vpili 'Trump 2020', nekateri pa so se pri balonu zaustavili, da bi posneli fotografije z 'dojenčkom'," je pripovedalRobert Kennedy, prostovoljec in ’dojenčkova varuška’, poroča Guardian. "Toda nato se je za hrbtom balona pojavil moški, ga napadel z nožem in zbežal. Toda policisti so ga kmalu prijeli."