Challe Salle v hotelu preživel romantičen poslovni valentinov vikend

Ste v preteklih dneh opazili katerega od naših vplivnežev, ki je na spletu kazal fotografije razkošnih večerij in hotelskih sob? In se ob tem spraševali, kako je to mogoče, ko pa je vse zaprto? Enostavno. Odgovor je prejšnji teden že dal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Če gre za posel, se da marsikaj. A dejstvo je, da je z izjemo določeno, da lahko vsak, četudi ima zgolj popoldanski s. p., pride v hotel, če je ta odprt za poslovne stranke, tam pa ga nimajo pravice spraševati, s kakšnim namenom je v hotel prišel.

Valentinovo je s svojo izbranko v hotelu Rose na Bledu preživel tudi slovenski raper Challe Salle. To pa so nekateri videli kot izrabo s.p.-ja v zasebne namene. Challe nam je po telefonu zatrdil, da ne gre za nikakršno zlorabo, temveč za promocijo hotela, tako kot promovira tudi druga podjetja. Zaradi tega so fotografije tudi objavljene na družbenih omrežjih.

Iz hotela Rose pa so nam odgovorili da je Saša Petrović v njihovem hotelu iz poslovnih razlogov z namenom trženja in reklame, s čimer želijo bodočim gostom predstaviti ponudbo, ki jo bodo lahko koristili po sprostitvi ukrepov. In za kar imajo z njim podpisano tudi pogodbo.

Ali poslovni subjekti zlorabljajo hotelske usluge za zasebne namene, pa nam ni znala povedati Mojca Mežek predstavnica turizma v Kranjski Gori. "Poslovni najem je v skladu z izjemo v tem odloku za prepoved prodaje storitve in prodaje blaga. Nekih usmeritev pa ni," pravi.