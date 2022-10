Kdo prejme Nobelovo nagrado za mir?

Skrbno varovana skrivnost je razkrita. Švedska kraljeva akademija je podelila najprestižnejšo nagrado za mir na svetu. To si bodo razdelili predstavnik beloruske civilne družbe Aleš Bjaljacki, ruska nevladna organizacija Memorial in ukrajinska nevladna organizacija Center za državljanske svoboščine. Slednja se že od leta 2007 zavzema za krepitev civilne družbe in demokracije v Ukrajini. Po letošnjem ruskem napadu na Ukrajino dokumentira ruske vojne zločine nad civilnim prebivalstvom. Najvidnejšo rusko organizacijo za človekove pravice Memorial so ruske oblasti lani decembra razpustile, njen dokumentacijski center pa zaprle. Že od julija lani pa je v zaporu Aleš Bjaljacki, zato Nobelove nagrade najverjetneje osebno ne bo mogel prevzeti. To bodo uradno podelili šele 10. decembra.