Novi dobitniki in dobitnice najvišjih državnih nagrad na področju športa - Bloudkovih priznanj so se zbrali na Brdu pri Kranju. Tam je namreč Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo slovesnost, tokrat že 55. podelitev, poimenovano po našem velikem zanesenjaku in funkcionarju, inženirju Stanku Bloudku.