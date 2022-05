Kdo so etični hekerji?

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Za neverjetnih 300 odstotkov se je v poepidemičnem obdobju povečal kibernetski kriminal, kar pomeni, da se nepooblaščen hekerski napad na informacijske sisteme, ki je v glavnem posledica človeške nepazljivosti, zgodi vsakih 39 sekund. Da več kot 70 odstotkov slovenskih organizacij nima ustreznega načrta za odziv na take napade in da je na tem področju varnosti končno treba nekaj ukreniti, čedalje pogosteje opozarjajo etični hekerji oziroma strokovnjaki za informacijsko varnost. Kakšno je njihovo poslanstvo, kaj sploh počnejo in kako se razlikujejo od tistih zlonamernih hekerjev?