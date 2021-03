Kdo so 'heroji korone', ki so prejeli jabolko navdiha?

Od prostovoljcev do raznašalcev hrane, učiteljev in profesorjev, ki so s svojimi idejami pomagali otrokom usvajati znanje v času šolanja od doma. Vse to so 'heroji korone', heroji leta, ko se je res pokazalo, kaj pomeni solidarnost. Za svoje 'heroje korone' so glasovali bralci regionalnih spletnih medijev in se ob tem spomnili tudi na delo tistih, ki jih jemljemo za preveč samoumevne, denimo tistih, ki delajo v pralnicah domov za starejše. Predsednik republike jim je podelil jabolka navdiha.

