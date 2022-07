Eden je dvakrat prehodil Camino, spet druga uvaja nove besedne zveze, tretja pa meni, da bo vlogi kos. O predsedniških kandidatih govorimo. Zdi se, da bo letos v bitko za predsedniški položaj šlo morda celo rekordno število kandidatk in kandidatov, ki so prepričani, da bodo dobro služili narodu. In kaj mora kandidat, če že ne na koncu zmagovalec, imeti?