V času, ko imamo najnižjo brezposelnost v zgodovini, je težje najti dobre delavce, kot pa najti delo. Sploh ker je vse več področij, kjer delavcev praktično ni. Zato imajo delodajalci še težjo nalogo kot kdaj koli prej: delavce morajo obdržati in najti takšne, ki bodo k njim prišli. Takšne dobre prakse že 15 let išče zaposlitveni portal MojeDelo.com in na koncu tudi izbere najuglednejše med njimi. Kdo so letos zmagovalci in kaj jih dviga iz povprečnosti?